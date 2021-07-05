Bindiği metrobüste maskesini burnunun altına takan kişiden rahatsız olarak tartışma çıkaran vatandaşın, maskesini çenesinin altına takması dikkat çekti.

İstanbul Esenyurt’tan Avcılar yönüne seyir halinde olan bir metrobüste maske tartışması çıktı.

Bir süre ikili arasında devam eden maske tartışması, burnu açık şekilde maske takan diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla büyüdü.

ÇENESİNE TAKAN, BURNUNUN ALTINA TAKANLA TARTIŞTI

Maskesi çenesinde olan bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan yolcu ile tartışma anı kameraya yansıdı.

PES EDİP METROBÜSTEN İNDİ

Maskesini burnu açık şekilde takan diğer yolcuların da katıldığı maske tartışması, maskesi çenesinde olan vatandaşın pes edip metrobüsten inmesiyle son buldu.

TARTIŞMA ANI KAMERADA

Yaşanan ilginç ve bir o kadar da komik maske tartışması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da maskesini çene altına takan yolcu, burun altına takanla tartıştı VİDEO









