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    İstanbul’da maymun operasyonu: Koko koruma altına alındı

    Eyüpsultan’da polis ekipleri hayvan kaçakçılığı yapan sosyal medya fenomeninin evine operasyon düzenledi. Baskında “Makak” cinsi “Koko” isimli maymununa el konuldu.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 15:46
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    İstanbul’da maymun operasyonu: Koko koruma altına alındı

    İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni olduğu ileri sürülen Meriç İ. adlı bir şüphelinin yasa dışı hayvan bulundurduğu bilgisini edindi.

    Daha önce de yasa dışı hayvan edinme suçundan işlem yapıldığı ortaya çıkan Meriç İ.’nin Eyüpsultan’daki evine 4 Eylül’de operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, baskında “Makak” cinsi maymun ele geçirdi.

    KORUMA ALTINA ALINDI

    Yurda kaçak olarak sokulduğu ileri sürülen maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    İstanbul’da maymun operasyonu: Koko koruma altına alındı ViDEO

    DAHA ÖNCE DE BASKIN YEMİŞTİ

    Polis, Meriç İ.’nin sosyal medyada görüntüsünü paylaştığı “Koko” isimli maymun için 5 ay önce de operasyon düzenlemiş, el konulan hayvan koruma altına alınmıştı.

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