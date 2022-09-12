İstanbul'da merdivene asılı kadın cesedi bulundu

Şişli’deki 5 katlı iş hanında çalışan konfeksiyon işçileri, merdivene asılı kadını fark etti. Ekiplerin ilk incelemesinden sonra kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

İstabul'un Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak’ta bulunan 5 katlı bir iş hanında çalışan işçiler, korkunç bir manzarayla karşılaştı.

İş hanının 3'üncü katındaki konfeksiyon çalışanları, 2'nci katın merdivenine asılı kadın bedenini fark etti.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından kimliği belirsiz kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset üzerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cesedi, Yenibosna’da bulunan Adli Tıp öorguna kaldırıldı.

"Ben ilk olarak erkek sandım"

İHA'nın haberine göre, kadının cesedini fark eden Hüseyin Çelik, "Aşağıya indim. Merdivenin orada telefon ve cüzdan vardı. Aşağıya baktığımda kendini asmış bir kadın gördüm. Ben ilk olarak erkek sandım.

Sonrasında aşağıya inmedim. Yukarı çıktım tekrar. Hemen polisi aradım ve polisler geldi. Daha doğrusu ambulans geldi önce.

Onlar kontrol etti ve ölmüş dediler. Biz de dışarıda beklemeye başladık. Polis ekipleri tanıyor musun diye cesedi gösterdiler. Baktım, tanımıyorum." dedi.