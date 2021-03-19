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    İstanbul'da mesai çıkışı toplu taşıma araçlarında yoğunluk

    Haftanın son iş gününde iş çıkış saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Koronavirüs tehdidine rağmen 'Sosyal mesafesiz' yolculuk yapıldı.
    • DHA
    • 19.03.2021 - 20:15
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    İstanbul'da mesai çıkışı toplu taşıma araçlarında yoğunluk

    İstanbul'da yağmur yağışının da etkisiyle D-100 karayolunda Avcılar'dan başlayan trafik yoğunluğu Topkapı'ya kadar artarak sürdü.

    Toplu taşıma araçlarında da özellikle Avcılar ve Beylikdüzü yönüne giden metrobüslerde adım atacak yer kalmadı.

    SOSYAL MESAFEDEN ESER YOK

    İstanbul'da toplu taşımada önemli yükü çeken raylı sistemlerde de benzer yoğunluk görüldü.

    Her akşam olduğu gibi Yenikapı-Kirazlı metrosunda yoğunluk nedeniyle yolcular adım atacak yer bulmakta zorlandı.

    İstanbul da mesai çıkışı toplu taşıma araçlarında yoğunluk #1

    İstanbul da mesai çıkışı toplu taşıma araçlarında yoğunluk #2

    İstanbul da mesai çıkışı toplu taşıma araçlarında yoğunluk #3

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