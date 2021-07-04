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İstanbul’da, metro içinde maske tartışması

İstanbul’da, metro içinde maske tartışması

Maske takmayan genç, bir grup vatandaş tarafından uyarıldı. Bir anlık nefes almak için maskesini çıkardığını söyleyen genç ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.