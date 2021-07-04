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    İstanbul’da, metro içinde maske tartışması

    Maske takmayan genç, bir grup vatandaş tarafından uyarıldı. Bir anlık nefes almak için maskesini çıkardığını söyleyen genç ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 10:20
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    İstanbul’da, metro içinde maske tartışması

    İstanbul’da bir genç, Yenikapı-Kirazlı metrosuna maske takmadan bindi.

    Bir grup vatandaş, genci maske takması konusunda uyardı.

    Maskesini sürekli taktığını söyleyen genç, sadece bir anlık nefes almak için çıkardığını söyledi.

    Ortamın gerilmesi ile tartışma devam etti.

    GRUBUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

    Grubun uyarılara devam etmesi üzerine genç, “Kes ulan.” diyerek grubun üzerine yürüdü.

    Olay, diğer vatandaşların araya girmesi ile daha fazla büyümeden son buldu.

    Gencin, zaman zaman maskesini çıkarmaya devam ettiği görüldü.

    İstanbul’da, metro içinde maske tartışması VİDEO

    İstanbul’da, metro içinde maske tartışması #1

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