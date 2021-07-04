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İstanbul’da, metro içinde maske tartışması
Maske takmayan genç, bir grup vatandaş tarafından uyarıldı. Bir anlık nefes almak için maskesini çıkardığını söyleyen genç ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.
- İHA
- 04.07.2021 - 09:26
- Güncelleme : 04.07.2021 - 10:20
İstanbul’da bir genç, Yenikapı-Kirazlı metrosuna maske takmadan bindi.
Bir grup vatandaş, genci maske takması konusunda uyardı.
Maskesini sürekli taktığını söyleyen genç, sadece bir anlık nefes almak için çıkardığını söyledi.
Ortamın gerilmesi ile tartışma devam etti.
GRUBUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Grubun uyarılara devam etmesi üzerine genç, “Kes ulan.” diyerek grubun üzerine yürüdü.
Olay, diğer vatandaşların araya girmesi ile daha fazla büyümeden son buldu.
Gencin, zaman zaman maskesini çıkarmaya devam ettiği görüldü.
İstanbul’da, metro içinde maske tartışması VİDEO