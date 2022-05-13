İstanbul'da metro saldırganı tutuklu kalmaya devam edecek

Metroda kadınlara bıçakla tehditler savuran Emrah Yılmaz'ın yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu'ndan raporların mahkemeye ulaşmadığı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Geçtiğimiz kasım ayında İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda yaşanan olayda sanık Emrah Yılmaz, Sedanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip, tehdit ve küfürler yağdırmıştı.

Olay sonrası tutuklanan saldırgan bugün hakim karşısına çıktı.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"Sadece aleyhime olan deliller toplandı"



Sanık Emrah Yılmaz yaptığı savunmasında, "Soruşturma aşamasında metrodaki görüntülerim zamanında çözümlenmedi, sadece aleyhime olan deliller toplandı. Daha önceki savunmalarımda belirttiğim üzere olaya tek taraflı bakılmıştır.

"Önceki mağdur yalan söylüyor"

Ek olarak metrodaki görüntüler çözümlenseydi benim suçsuz olacağım ortaya çıkacaktır. Bir önceki dinlenen mağdur Azize K. doğruları söylememiştir. Olay yerinde birçok insan vardır, sadece tek bir kişi dinlenmiştir. O da benim aleyhime olan şeyleri söylemiştir." şeklinde konuştu.

"Anti kişilik bozukluğu tedavisi görüyor"

Sanık avukatı söz isteyerek, Emrah Yılmaz'ın daha önce anti kişilik bozukluğu tanısı ile tedavi gördüğünü öne sürerek, sanığın sağlıklı bir şekilde karar alamayacağını iddia etti. Sanık avukatı Yılmaz'ın tahliyesini istedi.

Savcı, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akıl sağlığı yönünden rapor gelmemesini gerekçe göstererek sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Kadıköy metrosunda dehşete düşüren görüntü

Tutukluluk hali devam etti

Ara kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelmediğini ve olay anına ilişkin CD çözümleme tutanağının hazırlanmadığını da dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

18 yıl hapsi isteniyor

İddianamede sanık Emrah Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.