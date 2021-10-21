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İstanbul'da metro seferleri az olunca, yolcular metroya binemedi

İstanbul'da metro seferleri az olunca, yolcular metroya binemedi

Trafik sıkıntısının yanında metro sefer sayılarındaki azlık, yolcuların ulaşımda aksama yaşamasına neden oldu. Duraktaki yoğunluk nedeniyle birçok kişi metro kullanamadı.