İstanbul'da metrobüs engelli yolcuya çarptı Tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye metrobüs çarptı. Ağır yaralanan Hüseyin C., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göster Hızlı Özet İstanbul'da metrobüs, tekerlekli sandalyesiyle yola düşen Hüseyin C.'ye çarptı.

Ağır yaralanan Hüseyin C., hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, metrobüs şoförünün ifadesi alındı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul Cevizlibağ Metrobüs Durağı Beylikdüzü istikametinde şoför İsmail B. idaresindeki metrobüs, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin C. ve metrobüsün ani fren yapması nedeniyle yaralanan yolculardan Cabir D. ile Ebrar N.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. KURTARILAMADI Hüseyin C., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Öte yandan kazada yaralanan yolcular Cabir D. ile Ebrar N.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin C.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KAZA KAMERADA Yaşanan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye metrobüsün çarptığı anlar yer aldı. 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da trafikte dehşet saçtı

İstanbul'da patlamada yaralandı, vücudunda yanıklar oluştu

İstanbul'daki kazada motosiklet sürücüsü yolun karşısına uçtu