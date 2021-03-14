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    İstanbul'da metrobüse alınmayan magandalar güvenliğe saldırdı

    Beylikdüzü'nde alkollü oldukları belirtilen 2 kişi, HES kodları olmadığı için metrobüse alınmayınca kırdıkları cam şişe ile dehşet saçtı.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 16:22
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    İstanbul'da metrobüse alınmayan magandalar güvenliğe saldırdı

    İstanbul'da Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs Durağı'nda, alkollü şekilde durağa gelen Sezai E. ile Tanju G., HES kodları olmadan metrobüse binmek istedi.

    Güvenlik görevlileri tarafından durağa alınmayan 2 kişi, kırdıkları cam şişe ile önce kadınları sonra da diğer vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

    GÜVENLİĞE SALDIRDILAR

    Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirirken, alkollü kişiler bu sefer de kendilerini uyaran güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldırdı.

    Saldırgan iki kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri fenalaşıp bayıldı diğeri ise karşı koymaya çalıştı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden birini durağın tel örgülere kelepçeleyip, ambulans çağırdı. Sezai E. ve Tanju G., ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    Kontrollerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    İstanbul da metrobüse alınmayan magandalar güvenliğe saldırdı #1

    "KADINLARA, GÜVENLİKLERE SALDIRDI"

    Yaşananları gören Murat Çakır şunları söyledi:

    "Kadınlara, vatandaşlara ve güvenliklere saldırdı. Saldırdığı vatandaş, bunları dövdü. Alkollü ve HES kodları olmadığı için de içeri almadılar. Kırdıkları şişe güvenliğe saldırdılar. Sonra zaten polisler geldi."

    İstanbul da metrobüse alınmayan magandalar güvenliğe saldırdı #2


    İstanbul da metrobüse alınmayan magandalar güvenliğe saldırdı #3

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    İstanbul da metrobüse alınmayan magandalar güvenliğe saldırdı #9

    İstanbul da metrobüse alınmayan magandalar güvenliğe saldırdı #10

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