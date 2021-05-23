Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
303.595
-2.97%
EXEN Coin
41.06
0.46%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    İstanbul'da metrobüste, 'bacak bacak üstüne attın' kavgası çıktı

    Kadın ve erkek yolcu arasında çıkan 'bacak bacak üzerine attın' kavgası kameraya yansırken, olay sırasında tansiyon yükselince diğer yolcular da duruma müdahale etti.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da metrobüste, 'bacak bacak üstüne attın' kavgası çıktı

    Dün akşam saatlerinde İstanbul'da Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüste kadın ve erkek yolcu arasında tartışma çıktı.

    Karşısındaki kişinin bacak bacak üzerine atarak oturmasını saygısız bulan kadın yolcu tepki gösterdi.

    "SENİN KARININ KIZININ YANINDA BÖYLE OTURSUNLAR"

    Yerini değiştiren kadın yolcu, erkek yolcuyla tartışmaya başladı. Karşılıklı hakaretleşmenin yaşandığı tartışmada kadın yolcu, “Terbiyesiz karşına geldim oturuyorum. Ya zaten bu saygısızlık. Ben bir bayanım, senin karının kızının yanında böyle otursunlar." diyerek tepki gösterdi.

    İstanbul'da metrobüste, 'bacak bacak üstüne attın' kavgası çıktı VİDEO


    İstanbul da metrobüste, bacak bacak üstüne attın kavgası çıktı #1

    SAYGISIZLIK YAPMADIĞINI SÖYLEDİ

    Erkek yolcu ise saygısızlık yapmadığını, sadece bacak bacak üzerine attığını söyleyerek kadına tepki gösterdi.

    TARTIŞMA ANLARI KAMERADA

    Tartışmanın tansiyonu yükselince olaya metrobüste bulunan diğer yolcular müdahale etmek zorunda kaldı. Gergin anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul da metrobüste, bacak bacak üstüne attın kavgası çıktı #2

    İstanbul da metrobüste, bacak bacak üstüne attın kavgası çıktı #3

    İstanbul da metrobüste, bacak bacak üstüne attın kavgası çıktı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir