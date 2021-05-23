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İstanbul'da metrobüste, 'bacak bacak üstüne attın' kavgası çıktı

İstanbul'da metrobüste, 'bacak bacak üstüne attın' kavgası çıktı

Kadın ve erkek yolcu arasında çıkan 'bacak bacak üzerine attın' kavgası kameraya yansırken, olay sırasında tansiyon yükselince diğer yolcular da duruma müdahale etti.