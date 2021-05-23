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- İstanbul'da metrobüste, 'bacak bacak üstüne attın' kavgası çıktı
İstanbul'da metrobüste, 'bacak bacak üstüne attın' kavgası çıktı
- İHA
- 23.05.2021 - 11:10
- Güncelleme : 23.05.2021 - 11:11
Dün akşam saatlerinde İstanbul'da Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüste kadın ve erkek yolcu arasında tartışma çıktı.
Karşısındaki kişinin bacak bacak üzerine atarak oturmasını saygısız bulan kadın yolcu tepki gösterdi.
"SENİN KARININ KIZININ YANINDA BÖYLE OTURSUNLAR"
Yerini değiştiren kadın yolcu, erkek yolcuyla tartışmaya başladı. Karşılıklı hakaretleşmenin yaşandığı tartışmada kadın yolcu, “Terbiyesiz karşına geldim oturuyorum. Ya zaten bu saygısızlık. Ben bir bayanım, senin karının kızının yanında böyle otursunlar." diyerek tepki gösterdi.
İstanbul'da metrobüste, 'bacak bacak üstüne attın' kavgası çıktı VİDEO
SAYGISIZLIK YAPMADIĞINI SÖYLEDİ
Erkek yolcu ise saygısızlık yapmadığını, sadece bacak bacak üzerine attığını söyleyerek kadına tepki gösterdi.
TARTIŞMA ANLARI KAMERADA
Tartışmanın tansiyonu yükselince olaya metrobüste bulunan diğer yolcular müdahale etmek zorunda kaldı. Gergin anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.