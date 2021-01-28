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    İstanbul’da metrobüste iki grup arasında kavga çıktı

    Tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansırken, kavga sırasında kadınların ve çocukların arada kaldıkları görüldü.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 07:43
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 08:09
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    İstanbul’da metrobüste iki grup arasında kavga çıktı

    İstanbul’da Avcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüste dün akşam saatlerinde kavga çıktı.

    Sosyal medyaya yansıyan ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde metrobüs içerisinde iki grubun tekmeli yumruklu kavga ettikleri görüldü.

    Kavgada kadınlar ve çocuklar arada kaldı.

    MASKESİZ KARŞISINDAKİ ADAMI DÖVDÜ

    Kavganın sebebi bilinmezken, tekme ve yumrukla saldıran kişinin maskesini indirdiği ve kavgaya o şekilde devam ettiği dikkatlerden kaçmadı.

    Korkulu gözlerle izlenen kavganın uzun süre devam ettiği belirtildi.

    Metrobüste tekmeli yumruklu kavga İZLE

    İstanbul’da metrobüste iki grup arasında kavga çıktı #1

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