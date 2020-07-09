İstanbul'da metrobüste yangın paniği

Metrobüsün motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edilirken, yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.

İstanbul'da, Yenibosna Metrobüs Durağı Topkapı istikametinde seyir halinde olan bir metrobüsün, durağa geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE EDİLDİ

Dumanları fark eden metrobüs şoförü, aracı durdurup kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi.

YOLCULAR BAŞKA BİR METROBÜSE AKTARILDI

Durakta boş bir noktaya çekilen metrobüs, daha sonra tamir için Yenibosna Durağı'ndan ayrıldı. Tahliye edilen yolcular ise durağa gelen başka bir metrobüs ile yolcuklarına devam etti.