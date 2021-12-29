İncirli Metrobüs Durağında, metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

İstanbul'da İncirli Metrobüs Durağında saat 21.30 sıralarında bir metrobüsün motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YARALI YA DA CAN KAYBI YOK

Dumanların fark edilmesiyle şoför yolcuları indirip, aracı orta şeride çekerek, itfaiyeye haber verdi.

Gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Metrobüs seferleri here iki yönde kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da metrobüsün motor kısmında yangın VİDEO