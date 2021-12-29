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    İstanbul'da metrobüsün motor kısmında yangın

    İncirli Metrobüs Durağında, metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
    • DHA
    • 29.12.2021 - 22:24
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 22:42
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    İstanbul'da metrobüsün motor kısmında yangın

    İstanbul'da İncirli Metrobüs Durağında saat 21.30 sıralarında bir metrobüsün motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    YARALI YA DA CAN KAYBI YOK

    Dumanların fark edilmesiyle şoför yolcuları indirip, aracı orta şeride çekerek, itfaiyeye haber verdi.

    Gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

    Metrobüs seferleri here iki yönde kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

    İstanbul'da metrobüsün motor kısmında yangın VİDEO

    İstanbul da metrobüsün motor kısmında yangın #1

    İstanbul da metrobüsün motor kısmında yangın #2

    İstanbul da metrobüsün motor kısmında yangın #3

     

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