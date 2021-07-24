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İstanbul’da metroda yangın
- AA
- 24.07.2021 - 17:40
- Güncelleme : 24.07.2021 - 17:45
İstanbul’da M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında hizmet veren metro aracında yangın çıktı.
Araç vatman tarafından Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonuna çekildi, yolcular tahliye edildi.
Metrodan patlama seslerinin geldiği duyuldu.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürdü.
ELEKTRİKTEN KAYNAKLANDIĞI BELİRTİLDİ
Yangının, elektrikten kaynaklandığı belirtildi.
Arızanın giderilmesi için çalışma başlatılırken, metro seferlerinde aksama yaşandı.
Durağa gelen yolcular, yetkililer tarafından otobüs duraklarına yönlendirildi.
METRO İSTANBUL AÇIKLAMASI
Metro İstanbul konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir-Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır-Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir.”
İstanbul’da metroda yangın VİDEO