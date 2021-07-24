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    İstanbul’da metroda yangın

    Sefer yapan metro aracında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Araçtaki yolcular tahliye edildi. Yangın sebebiyle metro seferleri aksadı.
    • AA
    • 24.07.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 17:45
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    İstanbul’da metroda yangın

    İstanbul’da M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında hizmet veren metro aracında yangın çıktı.

    Araç vatman tarafından Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonuna çekildi, yolcular tahliye edildi.

    Metrodan patlama seslerinin geldiği duyuldu.

    Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürdü.

    ELEKTRİKTEN KAYNAKLANDIĞI BELİRTİLDİ

    Yangının, elektrikten kaynaklandığı belirtildi.

    Arızanın giderilmesi için çalışma başlatılırken, metro seferlerinde aksama yaşandı.

    Durağa gelen yolcular, yetkililer tarafından otobüs duraklarına yönlendirildi.

    İstanbul’da metroda yangın #1

    METRO İSTANBUL AÇIKLAMASI

    Metro İstanbul konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir-Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır-Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir.”

    İstanbul’da metroda yangın VİDEO

    İstanbul’da metroda yangın #2

    İstanbul’da metroda yangın #3

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