Metro hattında siyahi bir aileye Türkçe ve İngilizce küfürler eden alkollü şahsın hakaretlerine gülünmesi dikkat çekti.

İstanbul Taksim metrosunda bir vatandaş, siyahi bir aileye sataştı.

Alkollü olduğu tahmin edilen yaşlı adam, Haliç durağında siyahi aileye Türkçe ve İngilizce küfürlerle saldırıda bulundu.

Siyahi ailenin çocuklarının korku dolu gözlerle takip ettiği saldırı, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki dile küfür etti

Kameraya yansıyan görüntülerde metroda yolculuk eden kişi, yanında oturan siyahi erkeğe küfürler yağdırdı.

Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı. Siyahi erkeğin yanında eşi ve küçük çocuğu olmasına aldırış etmeyen şahıs ırkçı saldırılarını sürdürdü.

İstanbul'da metrodaki alkollü şahıs, siyahiye küfür etti VİDEO



Diğer yolcuların gülmesi dikkat çekti

Metrodaki skandalı görüntüleyen yolcular ise olaya hiçbir müdahalede bulunmazken yaşananlara gülerek tepki verdi. Yolculuk boyunca durmadan hakaret eden vatandaş ise Haliç durağında metrodan inerek bölgeden uzaklaştı.