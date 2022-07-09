Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
377.302
-0.16%
BTXN Coin
7.74
15.52%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    İstanbul'da metrodaki alkollü şahıs, siyahiye küfür etti

    Metro hattında siyahi bir aileye Türkçe ve İngilizce küfürler eden alkollü şahsın hakaretlerine gülünmesi dikkat çekti.
    • 09.07.2022 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da metrodaki alkollü şahıs, siyahiye küfür etti

    İstanbul Taksim metrosunda bir vatandaş, siyahi bir aileye sataştı.

    Alkollü olduğu tahmin edilen yaşlı adam, Haliç durağında siyahi aileye Türkçe ve İngilizce küfürlerle saldırıda bulundu.

    Siyahi ailenin çocuklarının korku dolu gözlerle takip ettiği saldırı, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İki dile küfür etti

    Kameraya yansıyan görüntülerde metroda yolculuk eden kişi, yanında oturan siyahi erkeğe küfürler yağdırdı.

    Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı. Siyahi erkeğin yanında eşi ve küçük çocuğu olmasına aldırış etmeyen şahıs ırkçı saldırılarını sürdürdü.

    İstanbul'da metrodaki alkollü şahıs, siyahiye küfür etti VİDEO

    Diğer yolcuların gülmesi dikkat çekti

    Metrodaki skandalı görüntüleyen yolcular ise olaya hiçbir müdahalede bulunmazken yaşananlara gülerek tepki verdi. Yolculuk boyunca durmadan hakaret eden vatandaş ise Haliç durağında metrodan inerek bölgeden uzaklaştı.

    İstanbul da metrodaki alkollü şahıs, siyahiye küfür etti #1

    İstanbul da metrodaki alkollü şahıs, siyahiye küfür etti #2

    İstanbul da metrodaki alkollü şahıs, siyahiye küfür etti #3

    İstanbul da metrodaki alkollü şahıs, siyahiye küfür etti #4

    İstanbul da metrodaki alkollü şahıs, siyahiye küfür etti #5


    İlginizi Çekebilir

    Hacılar şeytan taşladı
    Gündem

    Hacılar şeytan taşladı

    Fabio Silva, Trabzonspor'un gündeminde
    Transfer dosyası

    Fabio Silva, Trabzonspor'un gündeminde

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir