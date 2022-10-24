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    İstanbul'da midye avcıları yakalandı

    Yeşilköy ve Üsküdar bölgelerinde Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı midye avcılarını suçüstü yakaladı.
    • 24.10.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:36
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    İstanbul'da midye avcıları yakalandı

    İstanbul Yeşilköy ve Üsküdar önlerinde Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, midye avcılarına göz açtırmadı.

    Ekipler, yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yapan 2 tekne yakaladı.

    3 kişiye 5 bin TL ceza kesildi

    Tekneler üzerinde yapılan kontrollerde, teknelerin ruhsatsız olduğu ve kaçak olarak kara kıllı midye avcılığı yaptığı tespit edildi.

    Kaçak olarak midye avcılığı yapan toplam 3 kişiye, 15 bin TL idari para cezası uygulandı.

    İstanbul da midye avcıları yakalandı #1

    Suç unsurları bulundu

    1 Ad. 4.6 metre boyunda fiber tekne, 1 adet 5 metre boyunda tekne, 2 adet tekne motoru, 2 adet tırmık, 30 metre hortum, 2 adet dalış giysisi ve 9 çuval kara kıllı midyeye el konuldu.

    Tekneler mobil vinç ile yediemin limanına teslim edildi

    Söz konusu istihsal vasıtaları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınması için İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği'ne ait mobil vinç ile yediemin limanına teslim edildi.

    9 çuval midye denize bırakıldı

    İHA'nın haberine göre, el konulan 9 çuval kara kıllı midye ise canlılığını koruması sebebiyle denize geri bırakıldı.

    İstanbul da midye avcıları yakalandı #2


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