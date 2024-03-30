İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı.

Sakinleştiren kadını tekmeledi

Elinde bıçak bulunduran hatlı minibüs şoförü tartıştığı şoförün yanına bıçak ile giderek tartışmaya devam etti.

Bıçaklı şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan kadına da tekme attı.

O anlar kamerada

Tartışma anında minibüste bulunan yolcular büyük panik ve korku yaşadı.

O anlar ise bir minibüsteki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)