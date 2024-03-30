İHA
İstanbul'un Pendik ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
Minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı.
Sakinleştiren kadını tekmeledi
Elinde bıçak bulunduran hatlı minibüs şoförü tartıştığı şoförün yanına bıçak ile giderek tartışmaya devam etti.
Bıçaklı şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan kadına da tekme attı.
O anlar kamerada
Tartışma anında minibüste bulunan yolcular büyük panik ve korku yaşadı.
O anlar ise bir minibüsteki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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