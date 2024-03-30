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İstanbul'da minibüs sürücüleri birbirine girdi! Bıçaklar çekildi

İstanbul'da minibüs sürücüleri birbirine girdi! Bıçaklar çekildi Pendik’te minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında çıkan tartışmada, sürücülerden biri eline aldığı bıçakla diğer sürücünün yanına gitti.