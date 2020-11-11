İstanbul'da minibüsçüler yolcu almak için yarıştı

İstanbul'da minibüsçüler yolcu almak için yarıştı

Yolcu alabilmek için birbirlerini geçmeye çalışan iki minibüsçünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı.

İstanbul’da akşam saatlerinde yolcu almak için yarışan minibüsçüler adeta kazaya davetiye çıkardı.

Seyrantepe’de tehlikeli bir şekilde ilerleyen minibüsçülerin, trafikteki diğer araçları umursamadan ilerlemesi yürekleri ağızlara getirdi.

MİNİBÜSÇÜLER MAKAS ATARAK İLERLEDİ

Kağıthane Caddesi üzerinde minibüslerin makas atarak ilerledikleri o anlar, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, minibüslerin yoğun trafikte hızlı bir şekilde ilerledikleri ve makas attıktan sonra durdukları görülüyor.

İstanbul’da minibüsçülerin yolcu alma yarışı ViDEO