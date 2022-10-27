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    İstanbul'da minibüste yüksek sesli müzik zorbalığı

    Esenyurt’tan minibüse binen uyuşturucu etkisinde biri kadın iki şehir eşkıyası, kendilerini uyaranlara saldırarak küfürler yağdırdı.
    • 27.10.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 13:06
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    İstanbul'da minibüste yüksek sesli müzik zorbalığı

    Uyuşturucu kullandıkları iddia edilen biri kadın iki kişi, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Büyükçekmece istikametine giden bir minibüse bindi.

    Kısa süre sonra kadın yolcu, telefonundan son ses müzik açarak dinlemeye başladı.

    Uyarılınca ortalığı karıştırdılar

    Kucağında çocuk olan başka bir kadın ise “Şarkıyı kısabilir misin?” diyerek tepki gösterdi.

    Bu durum üzerine erkek şahıs ise kadına küfürler savurarak bağırmaya başladı.

    Minibüste bulunan diğer yolcular ise erkek şahsa tepki gösterince tartışma çıktı.

    İstanbul'da minibüste yüksek sesli müzik kavgası VİDEO

    Saldırıp küfürler yağdırdı

    Şehir eşkıyası dakikalar boyunca diğer yolculara hakaret ve küfrederken, vatandaşlar araçtan inmek zorunda kaldı.

    Daha sonrasında iki şahıs minibüsten indirilirken, yaşanan o tartışma anları minibüsteki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

    İstanbul da minibüste yüksek sesli müzik zorbalığı #1

    İstanbul da minibüste yüksek sesli müzik zorbalığı #2


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