İstanbul'da minibüste yüksek sesli müzik zorbalığı

Esenyurt’tan minibüse binen uyuşturucu etkisinde biri kadın iki şehir eşkıyası, kendilerini uyaranlara saldırarak küfürler yağdırdı.

Uyuşturucu kullandıkları iddia edilen biri kadın iki kişi, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Büyükçekmece istikametine giden bir minibüse bindi.

Kısa süre sonra kadın yolcu, telefonundan son ses müzik açarak dinlemeye başladı.

Uyarılınca ortalığı karıştırdılar

Kucağında çocuk olan başka bir kadın ise “Şarkıyı kısabilir misin?” diyerek tepki gösterdi.

Bu durum üzerine erkek şahıs ise kadına küfürler savurarak bağırmaya başladı.

Minibüste bulunan diğer yolcular ise erkek şahsa tepki gösterince tartışma çıktı.

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Saldırıp küfürler yağdırdı

Şehir eşkıyası dakikalar boyunca diğer yolculara hakaret ve küfrederken, vatandaşlar araçtan inmek zorunda kaldı.

Daha sonrasında iki şahıs minibüsten indirilirken, yaşanan o tartışma anları minibüsteki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.