Çekmeköy’de bir kadın Miraç Kandili nedeniyle asılan kutlama pankartını yerinden söküp evine götürmek istedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Çekmeköy Saray Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen garip olayda, Miraç Kandili nedeniyle cadde üzerindeki bir alana asılan ‘Miraç Kandilimiz mübarek olsun’ yazılı pankart henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın tarafından yerin koparılarak çıkarıldı.

PANKARTI SÖKTÜ, ÇANTASINA KOYMAYA ÇALIŞTI

Pankartı asılı olduğu yerden çıkarak kadın çantasına koymaya çalıştı. O esnada durumu gören bir vatandaş "Pankartı neden söküyorsun" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da Miraç Kandili pankartını söküp evine götürdü

"PANKARTIN ÜZERİNDE CAMİ RESMİ OLDUĞU İÇİN EVE GÖTÜRECEĞİM"

Kadın ise şahsa hakaret ederek, pankart üzerinde cami resmi olduğunu bu sebepten eve götüreceğini ifade etti.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.