İstanbul'da miras kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziosmanpaşa'da, aile arasında çıkan miras kavgasında silahla vurulan 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ateş açan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet mahallesinde Kerim Özdemirel ile amcası Turan Özdemirel arasında miras sebebiyle tartışma çıktı.

YEĞENİ İLE KAVGA ETTİ, KARDEŞİNİN EVİNİ SİLAHLA BASTI

Turan Özdemirel, konuşmak için ağabeyi olan Ramazan Özdemirel'in evine geldi.

Tartışma burada büyüyerek kavgaya dönüştü. 68 yaşındaki Turan Özdemirel yanında getirdiği silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Ramazan Özdemirel(72) ile oğlu Kerim Özdemirel, torunları Kerem Özdemirel ve Ömer Özdemirel yaralandı.

Ateş açan Turan Özdemirel ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Özdemirel'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kerim Özdemirel'in hayati tehlikesinin devam ettiği, Kerem Özdemirel ve Ömer Özdemirel'in ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, sokağı emniyet şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı binada detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.





