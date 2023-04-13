İstanbul’da 'MİT mensubuyuz' diyerek dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi Kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

DHA İstanbul’da kendilerini MİT mensubu olarak gösteren şüphelilerin, çok sayıda kişiyi yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Bunun üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Polisten adreslere baskın Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 16 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik dün sabah operasyon düzenlendi. 11'i gözaltına alındı İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kocaeli illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 16 şüpheliden 11’i gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 dizüstü bilgisayar, 1 Bitcoin Minning (bitcoin kazma cihazı), 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 140 adet 9 mm fişek, 10 adet 7.65 mm fişek, 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.