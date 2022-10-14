İstanbul’da moto kurye 4 güvenlik görevlisini bıçakladı

Hastaneye rapor almaya giden moto kurye, doktorla tartışınca güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Bu duruma sinirlenen moto kurye, 4 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladı.

İstanbul Seyrantepe’deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine giden moto kurye Semih K., henüz bilinmeyen bir nedenle doktorla tartıştı.

Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

Arbede çıktı

Güvenlik görevlileri moto kuryeyi dışarı çıkarmaya çalıştı.

Semih K. direnince taraflar arasında arbede yaşandı.

4 güvenlik görevlisini bıçakladı

DHA’nın haberine göre Semih K., cebindeki bıçağı çıkararak 4 güvenlik görevlisini vücutlarının farklı yerlerinden bıçakladı.

Şüpheli gözaltına alınırken, güvenlik görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.