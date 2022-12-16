Döviz taşıyan moto kuryenin montu rüzgârın etkisi ile açılınca, eurolar etrafa saçıldı. Kuryenin paraları toplamaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’da, Beylikdüzü'nden Kapalıçarşı'ya dün 150 bin euro götüren moto kurye Ünal Coşkun, işlem iptal edilince paralar ile dönüş yolundayken planlamadığı bir olayla karşı karşıya kaldı.

Saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu sahil yoluna gelen Coşkun’un montunun içine koyduğu eurolar yola saçıldı.

Trafiği durdurdu, paraları toplamaya çalıştı

Araçlar, lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar rüzgarın da etkisiyle saçılınca kurye, trafiği durdurup paraları toplamaya çalıştı.

Sürücüler ve araçlardan inenler kuryeye yardım etti.

85 bin euro kayıp

DHA’nın haberine göre; kurye, paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetse de yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin euronun kayıp olduğu belirtildi.

Kurye suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

“Paraların seri numarası belli”

Olayı anlatan Ünal Coşkun, "Montum rüzgarla açılınca paralar yola saçıldı. Trafik durunca birçok kişi paraları topladı. Getirenler de oldu getirmeyenler de oldu. Suç duyurusunda bulundum. Paraların seri numarası belli, bütün döviz bürolarına iletildi." dedi.

İstanbul'da, moto kuryenin taşıdığı 150 bin euro yola saçıldı VİDEO



“Para geri gelmezse zor durumda kalırım”

Kamera kayıtlarının incelendiğini kaydeden Coşkun, "Paralar umarım bulunur. 8 bin liraya çalışıyorum, eşim hamile zor durumdayım. Kayıp para 85 bin euro. Para geri gelmezse zor durumda kalırım." dedi.