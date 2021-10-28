İstanbul'da moto kuryenin akrabaları, kazanın ardından taksiciye saldırdı

Motosikletli sürücü, taksiye arkadan çarparak yere düştü. Kazanın yaşandığı yere gelen moto kuryenin amcası, taksiciye saldırırken kameraya yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan'da motosiklet sürücüsü taksiye arkadan çarptı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi.

TAKSİYE ARKADAN ÇARPTI

Yolda hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, Fazlı Kemal yönetimindeki taksiye arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücüsü yola savrularak yaralandı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kaza haberini alan moto kuryenin yakınları olay yerine geldi. Yeğenini yerde yaralı halde gören amca, taksi sürücüsüne saldırdı. Araya giren vatandaşlar kavgayı büyümeden önlendi.

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"BİRKAÇ KİŞİ GELİP SALDIRDILAR"

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralan motosikletlinin hastaneye kaldırılmasının ardından saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaza sonrası darbedilen taksici Kemal, "Motorcular birkaç kişi geldiler, saldırdılar. Saldıran, motorcunun amcasıymış. Kaza yaptı, arkadan vurdu bana. Sonra orada yatarken, burası toplandı, üç dört kişi oldular. Camı kaza esnasında motorcu kırdı.” diye konuştu.



