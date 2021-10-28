Euro
11.1641
1.24%
Dolar
9.6278
1.56%
Altın
556.42
1.54%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
589.323
3.75%
BTXN Coin
24.89
17.18%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    İstanbul'da moto kuryenin akrabaları, kazanın ardından taksiciye saldırdı

    Motosikletli sürücü, taksiye arkadan çarparak yere düştü. Kazanın yaşandığı yere gelen moto kuryenin amcası, taksiciye saldırırken kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da moto kuryenin akrabaları, kazanın ardından taksiciye saldırdı

    İstanbul Eyüpsultan'da motosiklet sürücüsü taksiye arkadan çarptı.

    Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi.

    TAKSİYE ARKADAN ÇARPTI

    Yolda hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, Fazlı Kemal yönetimindeki taksiye arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücüsü yola savrularak yaralandı.

    KAVGA ANI KAMERADA

    Kaza haberini alan moto kuryenin yakınları olay yerine geldi. Yeğenini yerde yaralı halde gören amca, taksi sürücüsüne saldırdı. Araya giren vatandaşlar kavgayı büyümeden önlendi.

    Eyüpsultan'da kaza yapan motorcunun akrabaları taksiciyi darbetti ViDEO


    "BİRKAÇ KİŞİ GELİP SALDIRDILAR"

    Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralan motosikletlinin hastaneye kaldırılmasının ardından saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Kaza sonrası darbedilen taksici Kemal, "Motorcular birkaç kişi geldiler, saldırdılar. Saldıran, motorcunun amcasıymış. Kaza yaptı, arkadan vurdu bana. Sonra orada yatarken, burası toplandı, üç dört kişi oldular. Camı kaza esnasında motorcu kırdı.” diye konuştu.

    İstanbul da moto kuryenin akrabaları, kazanın ardından taksiciye saldırdı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir