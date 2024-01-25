İstanbul'da moto kuryeye çarpan sürücü: 'Aracı ne hale getirdin' Sabah saatlerinde cadde üzerinde sinyal vermeyen sürücü kaza yol açtı. Moto kurye çarpmanın şiddetiyle sürüklenirken otomobil sürücüsü ise çevredeki esnafın ricası üzerine araçtan indi.

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DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde kaza meydana geldi.

Sabah saat 09.30 sıralarında yaşanan olayda, sinyal vermeden sol şeritten sağ şeride geçen sürücünün kullandığı otomobil, arkadan gelen Tolga Çoşkun'un kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada motosikletle metrelerce sürüklenen Tolga Coşkun, kolundan ve omzundan yaralandı.

Coşkun, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.

"Kaçma peşindeydi"

Hastanede tedavi olduktan sonra taburcu olan moto kurye Tolga Coşkun, "Kendi şahsi motorumla sağ şeritte giderken, sol şeritteki araç sinyal ve aynasını kontrol etmeden benim şeridime girdi ve bana çarptı. Bana çarptıktan sonra ben sürüklendim, kaldırıma kafamı vurdum. Kask olmasa, Allah korusun daha kötü yaralanmalar olacaktı. Kask kafamdan çıkıyor, kolumu ve omzumu vuruyorum, kırık ve çatlaklar oluştu. Kaza sonrası sürücü araçtan inmedi, yani bir kaçma peşindeydi.

"Aracı ne hale getirdin demesi çok zoruma gitti"

Allah razı olsun buradaki esnaf sağ olsun araçtan rica ettiler. 'Arkadaşın durumunu görmüyor musun, ambulansı arayalım' falan diye rica ettiler. 'Bir in geçmiş olsun' de, ambulansı arayalım dediler. Araçtan indikten sonra bana 'Aracı ne hale getirdin' demesi, benim çok zoruma gitti. Ben yerde can çekişiyorken, beni bırakıp kaçma peşindeydi. Benim zoruma giden de buydu." dedi.

O anlar kamerada

Öte yandan, şerit değiştiren otomobilin moto kuryeye çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin motosiklete çarptığı görülürken, otomobil sürücüsü bir süre araçtan inmeyerek bekledi.

Bu sırada çevredekiler ise otomobile yönelerek sürücüyü uyardı. Sürücü, otomobili daha sonra yol kenarına park etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)