İstanbul'da motorcuların tekme tokat kavgası kamerada

İstanbul E-5 Karayolu Bostancı Köprüsü civarında kavga meydana geldi.

İddialara göre trafikte seyir halinde bulunan bir grup motorcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma, sürücülerin motorlarından inmesiyle birlikte kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine saldırdığı, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir motorcunun diğerine motor kaskıyla sert şekilde vurduğu görüldü.

TRAFİKTE YOĞUNLUK

Yaşanan arbede nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk meydana gelirken, kavga çevredeki sürücüler tarafından güçlükle ayrılabildi.