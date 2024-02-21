İstanbul'da motosiklet kazası: Sürücü metrelerce sürüklendi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Olay, dün akşam İstanbul Ataşehir ilçesinde saat 22.00 sularında yaşandı.
Kafa kafaya çarpıştı
Henüz kimliği tespit edilemeyen hafif ticari araç sürücüsü sola dönüş yaptığı sırada, ters istikamette seyir halinde gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.
Metrelerce sürüklendi
Kazanın etkisiyle yere savrulup metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredeki esnafın kazayı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü tedavi altına alındı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
O anlar kamerada
Kaza anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
"Motosiklet sürücüsü bayağı hasar görmüş
Olay hakkında konuşan Bekir Güvenç, "Sabah açtığımda dükkanı arkadaş 'Dün akşam bayağı büyük bir kaza olmuş' dedi. Kazada aracın hava yastığı patlamış. Motosiklet sürücüsü bayağı bir hasar görmüş galiba, ambulanslar ve trafik polisleri gelmiş." ifadelerini kullandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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