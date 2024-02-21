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İstanbul'da motosiklet kazası: Sürücü metrelerce sürüklendi

İstanbul'da motosiklet kazası: Sürücü metrelerce sürüklendi Ters istikametten gelen motosiklet ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştıkları kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenirken o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.