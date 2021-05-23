İstanbul'da motosiklet tutkunu genç hayatını kaybetti

İstanbul'da işe gitmek üzere yola çıkan Nurbaki Gencel, boş yolda gidon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

İstanbul'un İstinye ilçesinde yaşayan ve kuryelik yapan 23 yaşındaki Nurbaki Gencel, motosikletiyle kaldırıma çarparak, yere savruldu ve metrelerce sürüklendi.

KURTARILAMADI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.Ameliyata alınan Nurbaki Gencel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri ise tutanak tuttuktan sonra motosikleti çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü.





"ÖLÜMLE ÇOK BURUN BURUNA GELDİK AMA.."

Hayatını kaybeden gençten geriye mega kentin çeşitli noktalarında motosikletiyle tek teker üzerinde giderek “Ölümle çok burun buruna geldik ama kafa kafaya çok verdik” notuyla paylaştığı anlar kaldı.

BİR KAZA DAHA

Önceki hafta pazar günü ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü, motosikletiyle tek tekerlek üzerinde gittiği esnada kaza yaparak feci şekilde can vermişti.







