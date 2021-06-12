Demir sepete monte edilmiş berjer koltuk ile trafiğe çıkan şahısların görüntüleri kameralara yansıdı. Berjer koltukta oturan şahsın, herhangi bir güvenlik önlemi almadığı görüldü.

İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü, aracının demir sepetinde berjer koltuk monte etti.

Yanına aldığı bir kişi ile Büyükçekmece ilçesinden yola çıkan motosiklet sürücüsü, Zeytinburnu Sahil Yolu’nda hızla ilerlerken görüntülendi.

Berjer koltukta oturarak seyahat eden şahsın, herhangi bir güvenlik önlemi olmadığı görüldü.

Büyükçekmece’den başlayan yolculuk, Eminönü’nden Harem’e sefer yapan arabalı vapur ile devam etti.

“ŞÜKÜR KOLTUĞUMUZ VAR”

Motosiklet sürücüsü, yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Büyükçekmece’den geliyoruz. Asker eğlencemiz vardı. Gemi ile karşıya geçeceğiz. Motorumuzla gidiyoruz. Hayırlı bir yolculuk yapacağız, Allah’ın izniyle. 10 yaşından beri motor kullanıyorum. Hep sepetli kullanıyorum. Şükür koltuğumuz var. İşimizi de yapıyoruz. Kağıt da topluyoruz. Bu koltuk Ziya dayımın eniştesi Ökkeş emmimden kalma.

“DİKKATİNİ KAYBETMEDİKTEN SONRA NEYİNE KORKACAKSIN”

Biz buna 1 ton 700 kiloya yakın yük de atıyoruz. O yüzden koltuk eskimiş. Dikkatini kaybetmedikten sonra, her şeyin de sağlam olduktan sonra neyine korkacaksın?"

İstanbul’da motosiklete berjer koltuk monte edip trafiğe çıktılar VİDEO



"BİZ ALIŞMIŞIZ”

Motosiklet sürücüsü ile kuzen olduğu öğrenilen koltukta seyahat eden şahıs, “Korkmuyoruz. Biz alışmışız. Yıllardan beri biniyoruz.” ifadelerini kullandı.