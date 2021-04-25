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- İstanbul'da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü
İstanbul'da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü
- İHA
- 25.04.2021 - 10:23
- Güncelleme : 25.04.2021 - 11:08
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Cendere Caddesi üzerinde cadde üzerinde bulunan rögar kapağı, yol bakım ve onarım çalışma yapılması sonrası yerine ters şekilde takıldı.
ÜZERİNDEN GEÇERKEN ÇÖKTÜ
Bunun üzerine akşamüstü 34 CBZ 729 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Serkan Kürkçü, rögarın üzerinden geçtiği esnada kapağın çökmesi sonucu içine girdi.
Neye uğradığını şaşıran adam yere savrulurken, motosikletin ön tekerliği ise rögarın içinde kaldı.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Ölümden dönen sürücü olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
İstanbul'da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü ViDEO
RÖGAR KAPAĞI TERS TAKILMIŞ
Yapılan incelemeler sonucunda rögar kapağının ters takıldığı tespit edildi.
Polis ekipleri çalışmaların ardından tutanak tutarken, motosiklet ise rögardan çıkartıldı.