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    İstanbul'da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü

    Kapağı ters takılmış rögara çarpan sürücü yara almadan kurtulurken, polis ise olayla ilgili tutanak tuttu.
    • İHA
    • 25.04.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 11:08
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    İstanbul'da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Cendere Caddesi üzerinde cadde üzerinde bulunan rögar kapağı, yol bakım ve onarım çalışma yapılması sonrası yerine ters şekilde takıldı.

    ÜZERİNDEN GEÇERKEN ÇÖKTÜ

    Bunun üzerine akşamüstü 34 CBZ 729 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Serkan Kürkçü, rögarın üzerinden geçtiği esnada kapağın çökmesi sonucu içine girdi.

    Neye uğradığını şaşıran adam yere savrulurken, motosikletin ön tekerliği ise rögarın içinde kaldı.

    ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Ölümden dönen sürücü olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

    İstanbul'da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü ViDEO

    İstanbul da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü #1

    RÖGAR KAPAĞI TERS TAKILMIŞ

    Yapılan incelemeler sonucunda rögar kapağının ters takıldığı tespit edildi.

    Polis ekipleri çalışmaların ardından tutanak tutarken, motosiklet ise rögardan çıkartıldı.

    İstanbul da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü #2

    İstanbul da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü #3

    İstanbul da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü #4

    İstanbul da kurye kazası: Kapağı ters takılan rögara düştü #5

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