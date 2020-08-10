Trafikte drift yaparak makas atan ve tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da; tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen trafik terörü devam ediyor.

Motosikletli bir maganda, E-5 karayolu, TEM ve Şile otoyolu başta olmak üzere mega kentin çeşitli noktalarında araçların arasında defalarca tek tekerlek üzerinde giderek ve makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

TERÖR ESTİRDİ

Her fırsatta tek teker üzerinde giderek dehşet saçan sürücü, hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı.

Aynı maganda araçların yoğun olduğu ana yollarda seyrettiği esnada ise “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Maganda olası bir kazaya ramak kalan o anları ise sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'da motosikletli maganda kamerada

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şov uğruna akrobatik hareketler yapan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.