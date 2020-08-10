Dolar
7.3232
0.4457%
Euro
8.6263
1.0981%
Altın
2033.56
-0.0727%
Borsa
1065.45
0.4582%
G. Altın
480.417
0.6849%
Bitcoin
87725.05
3.9305%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    İstanbul'da motosikletli maganda kamerada

    Trafikte drift yaparak makas atan ve tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 11:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da motosikletli maganda kamerada

    İstanbul'da; tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen trafik terörü devam ediyor.

    Motosikletli bir maganda, E-5 karayolu, TEM ve Şile otoyolu başta olmak üzere mega kentin çeşitli noktalarında araçların arasında defalarca tek tekerlek üzerinde giderek ve makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

    TERÖR ESTİRDİ

    Her fırsatta tek teker üzerinde giderek dehşet saçan sürücü, hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı.

    Aynı maganda araçların yoğun olduğu ana yollarda seyrettiği esnada ise “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Maganda olası bir kazaya ramak kalan o anları ise sosyal medyadan paylaştı.

    İstanbul'da motosikletli maganda kamerada

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şov uğruna akrobatik hareketler yapan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul da motosikletli maganda kamerada #1

    İstanbul da motosikletli maganda kamerada #2

    İstanbul da motosikletli maganda kamerada #3

    Görüş Bildir