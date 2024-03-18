İstanbul'da motosikletli ölümden döndü! Tek tekerle ilerliyordu... Cadde üzerinde süratli şekilde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletliye hafif ticari araç çarparken, kaza anında sürüklenen motosikletli, park halindeki başka bir hafif ticari araca çarparak durabildi.

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DHA

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde tek teker ilerlemeye başladı.

Bu sırada hafifi ticari aracın sürücüsü park etmek için şerit değiştirince motosikletliye feci şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak, park halindeki başka bir hafif ticari araca çarptı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Motorcu dengesini kaybetti"

Kazaya tanık olan mahalle sakini Yahya Kızılkaya, "Arkadaşlarımla dükkanımızda otururken, bir anda motorun ön kaldırarak geldiğini gördük. O sırada beyaz bir hafif ticari araç sağa doğru sinyal veriyordu, motorcu zaten ön kaldırdığı için bir anda çarpıştılar. Motorcu dengesini kaybetti, o sırada zaten başka bir arabaya çarparak durdu" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)