İstanbul'da motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı

Motosiklet sürücüsünün, otomobilin aynasını kırıp şoföre saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağında seyir halinde olan Ali ve Selma Demir çifti ve kızları, motosikletli sürücü Ali Demir tarafından saldırıya uğradı.

Demir ailesine küfürler savuran motosikletli ve yanındaki kız arkadaşı, otomobilin aynasına tekme atarak aileye korku dolu anlar yaşattı.

"BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN"

Saldırıya uğrayan Ali Demir aracından inerek motosikletliyle konuşmaya çalıştı.

Bu sırada motosikletli, "Siz benim kim olduğumu biliyor musun" diyerek tehditler savurdu. Trafikteki araç sürücüleri polis ekiplerini arayarak yardım isterken, olaya müdahale etmeye çalıştı.

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POLİSİN GÖZÜ ÖNÜNDE KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları ayırarak işlem yapmak istedi. Bu sırada ise motosiklet sürücüsü ve kız arkadaşı motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Demir ailesi polis merkezine giderek olaya ilişkin suç duyurusunda bulunurken, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.