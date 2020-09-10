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    İstanbul'da motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı

    Motosiklet sürücüsünün, otomobilin aynasını kırıp şoföre saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 10.09.2020 - 09:42
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    İstanbul'da motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağında seyir halinde olan Ali ve Selma Demir çifti ve kızları, motosikletli sürücü Ali Demir tarafından saldırıya uğradı.

    Demir ailesine küfürler savuran motosikletli ve yanındaki kız arkadaşı, otomobilin aynasına tekme atarak aileye korku dolu anlar yaşattı.

    "BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN"

    Saldırıya uğrayan Ali Demir aracından inerek motosikletliyle konuşmaya çalıştı.

    Bu sırada motosikletli, "Siz benim kim olduğumu biliyor musun" diyerek tehditler savurdu. Trafikteki araç sürücüleri polis ekiplerini arayarak yardım isterken, olaya müdahale etmeye çalıştı.

    İstanbul'da motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı ViDEO

    POLİSİN GÖZÜ ÖNÜNDE KAÇTI

    İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları ayırarak işlem yapmak istedi. Bu sırada ise motosiklet sürücüsü ve kız arkadaşı motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

    İstanbul da motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı #1

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

    Demir ailesi polis merkezine giderek olaya ilişkin suç duyurusunda bulunurken, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul da motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı #2

    İstanbul da motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı #3

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