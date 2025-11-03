İstanbul'da motosikletli şüpheliler haraç istedikleri iş yerini kurşunladı

- İstanbul Fatih'te haraç istedikleri iş yerini kurşunlayan motosikletli 2 şüpheli ve onlara yardım eden 2 kişi polis operasyonuyla yakalandı.
- Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bıçak, 29 fişek, 2 kask ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
- Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Fatih'te daha önce haraç istedikleri iş yerinin önüne motosikletle gelen kaslı 2 şüpheli, silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
OLAYIN FAİLLERİ YAKALANDI
Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin Y.A. ve Y.A.A. olduğunu belirledi.
Şüpheliler, teknik ve fiziki takibin ardından 30 Ekim'de Küçükçekmece'deki evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
OLAYI PLANLAYAN 2 ŞAHIS DAHA GÖZALTINA ALINDI
Evde yapılan aramalarda 1 bıçak, 29 fişek, 2 kask ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, olayın planlama aşamasında yer aldığı belirlenen E.M.K. ve Ö.F.S.'ü de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'mala zarar verme', 'tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.