İstanbul'da motosikletlinin tekmelediği otomobili sürücüsü kadın o anları anlattı Motosiklet sürüşücünün seyir halindeyken tartışıp küfürler savurduğu ardından saldırdığı kadın sürücü o anları anlatarak, “Onu tehlikeye atmamak için yavaşladım. Küfredip, cama vurmaya başladı. Lütfen bu adam cezasız kalmasın” dedi.

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DHA

Gün geçmiyor ki trafikte korku dolu anlar yaşanmasın.

Bu kez olayın adresi İstanbul'un Ataşehir ilçesi.

Küfredip saldırdı

Öğle saatlerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücü Emel Doğueri'nin otomobilini tekmeledi.

Sürücünün kendisini cep telefonuyla kaydettiğini gören motosikletli, otomobilin diğer tarafına geçerek küfretmeye devam etti.

O anları anlattı

Motosikletlinin hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Otomobili tekmelenen ve hakaretlere maruz kaldığını söyleyen tercüman Emel Doğueri, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"Cama yumruk atmaya başladı"

Kızını okuldan almaya gittiği sırada olayın yaşandığını söyleyen Emel Doğueri, şu ifadeleri kullandı:

"TEM Ümraniye bağlantı yoluna doğru sinyal verdim. Baktım sağımdan bir motorcu hızlı bir şeklinde ilerliyor. Ben de yavaşladım. O geçsin, onu tehlikeye atmayayım diye. Bir baktım ben yavaşlayınca cama geldi. Cama yumruk atmaya başladı. Camı açtım niye böyle yapıyor diye. Ben tam tersi onu tehlikeye atmamak için tam sağa kırmadım, yavaşladım. O geçsin sonra ben geçeyim diye."

"Bu adam cezasız kalmasın"

Motosikletlinin saldırısına uğradığını ve çok korktuğunu söyleyen Doğueri, sözlerine şöyle devam etti:

"Küfredip, cama vurmaya başladı. Sen bana küfredemezsin bu şekilde dedim. Sonra baktım arabanın arkasına geldi. Arabayı yumruklamaya başladı. Ayağıyla vurmaya başladı. Bana zarar verebilir. Tükürüyor, küfrediyor. Ağza alınmayacak şekilde kelimeler kullanıyor. Arabayı yumruklamaya başlayınca ben video çekmeye başladım. Ama tabii ki TEM'de olduğum için hakimiyeti kaybetmemek için başka insanlar tehlike atmamak için elimden bu kadar geldi. Yani lütfen bu adam da cezasız kalmasın. Ben bir bayan, tek başıma olduğum için bana bu şekilde saldırması, bana bu şekilde küfredilmesi, yani kimse kabul edemez. O yüzden lütfen bu konuya yardımcı olun bu kuryeyi bulmak için. Çünkü hem arabaya zarar verdi hem bana zarar verdi. İnanılmaz derecede korktum, yardıma ihtiyacım var."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)