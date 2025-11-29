İstanbul'da motosikletliye çarpıp kaçtı: kaza kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Maltepe'de S.K.'nin kullandığı motosiklete, arkadan gelen cip çarptı.

Cip sürücüsü çarpmanın ardından hızla olay yerinden kaçtı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kazanın etkisiyle kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü ise cadde üzerinde seyir halinde olan M.B.Ç.'nin kullandığı otomobile, ardından da park halindeki bir araca çarparak durdu.

Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.