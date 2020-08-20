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    İstanbul'da motosikletliyle otomobil sürücüsü arasında tartışma

    Seyir halinde yaşanan tartışmada otomobil sürücüsü, motosikletliye silah gösterdi.
    • DHA
    • 20.08.2020 - 09:54
    • Güncelleme : 20.08.2020 - 09:54
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    İstanbul'da motosikletliyle otomobil sürücüsü arasında tartışma

    İstanbul Zeytinburnu'nda, motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında gerginlik yaşandı.

    Kennedy Caddesi'nde 5 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen olayda motosiklet sürücüsü Halis Demir, seyir halindeyken makas attığı iddia edilen bir otomobilin sürücüsü ile tartıştı.

    SİLAH GÖSTERDİ

    Gerginlik seyir halinde devam ederken, otomobilin sürücüsü Demir'e silah gösterdi. O anlar motosiklet kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul'da motosikletliyle otomobil sürücüsü arasında tartışma ViDEO

    OLAY ANI MOTOSİKLET KAMERASINDA

    Motosiklet kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsü Halis Demir, seyir halinde ilerlerken otomobil sürücüsüyle tartışıyor.

    Ardından otomobil sürücüsü Demir'e silah gösteriyor.

    İstanbul da motosikletliyle otomobil sürücüsü arasında tartışma #1

    İstanbul da motosikletliyle otomobil sürücüsü arasında tartışma #2

    İstanbul da motosikletliyle otomobil sürücüsü arasında tartışma #3

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