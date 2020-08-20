- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da motosikletliyle otomobil sürücüsü arasında tartışma
İstanbul'da motosikletliyle otomobil sürücüsü arasında tartışma
Seyir halinde yaşanan tartışmada otomobil sürücüsü, motosikletliye silah gösterdi.
- DHA
- 20.08.2020 - 09:54
- Güncelleme : 20.08.2020 - 09:54
İstanbul Zeytinburnu'nda, motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında gerginlik yaşandı.
Kennedy Caddesi'nde 5 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen olayda motosiklet sürücüsü Halis Demir, seyir halindeyken makas attığı iddia edilen bir otomobilin sürücüsü ile tartıştı.
SİLAH GÖSTERDİ
Gerginlik seyir halinde devam ederken, otomobilin sürücüsü Demir'e silah gösterdi. O anlar motosiklet kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da motosikletliyle otomobil sürücüsü arasında tartışma ViDEO
OLAY ANI MOTOSİKLET KAMERASINDA
Motosiklet kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsü Halis Demir, seyir halinde ilerlerken otomobil sürücüsüyle tartışıyor.
Ardından otomobil sürücüsü Demir'e silah gösteriyor.