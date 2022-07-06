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    İstanbul'da motosiklette koyun taşıdılar

    Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kucağına aldıkları koyun ile yoluna devam şahıslar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 06.07.2022 - 14:05
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    İstanbul'da motosiklette koyun taşıdılar

    Geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi kucağına aldıkları koyunu motosiklet ile götürmeye çalıştı.

    Şahıslar çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

    İHA'nın aktardığına göre sürücü ve arkasındaki yolcunun arasına aldığı koyun her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, motosikletli yoluna devam etti.

    İstanbul da motosiklette koyun taşıdılar #1

    İstanbul da motosiklette koyun taşıdılar #2

    İstanbul da motosiklette koyun taşıdılar #3


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