İstanbul'da motosikletten ateş açıldı: Şans eseri kurtuldular Motosikletli kişi ya da kişlerin gece saatlerinden açtığı ateş 2 araba ve bir daireye isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

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DHA

İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Esenyurt ilçesinde plakası alınamayan bir motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açmaya başladı.

Kurşunlar arabalara ve daireye isabet etti

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bu sırada park halinde olan 2 araba ile daireye mermi isabet etti.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin durumu polis ekiplerine haber verdi.

Silahlı saldırı kameraya yansıdı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevredekilerden konu ile ilgili bilgi alan polis ekiplerinin iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Polis, şüpheleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)