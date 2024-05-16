DHA
İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Esenyurt ilçesinde plakası alınamayan bir motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açmaya başladı.
Kurşunlar arabalara ve daireye isabet etti
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bu sırada park halinde olan 2 araba ile daireye mermi isabet etti.
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin durumu polis ekiplerine haber verdi.
Silahlı saldırı kameraya yansıdı
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevredekilerden konu ile ilgili bilgi alan polis ekiplerinin iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Polis, şüpheleri yakalamak için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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