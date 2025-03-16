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AA

Ülkemizde araç muayene istasyonlarında verilen hizmetler sürekli tartışma konusu...

Kimisi objektif olarak muayene raporu verilmediğini düşünürken kimileri ise muayene ücretlerinin pahalılığından şikayetçi.

KAMERALARA YANSIDI

Bu kez İstanbul'da ilginç bir olay kameralara yansıdı.

Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

MUAYENEDEN GEÇEMEDİ, ATEŞE VERDİ

Otomobilini muayene işlemleri için istasyona getiren 52 yaşındaki Yavuz K., aracı muayeneden geçemeyince sinirlenerek otomobiline benzin döküp ateşe verdi.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Kısa sürede alev alan otomobilden yoğun bir duman yükseldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Otomobilin alev aldığını görenler müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.