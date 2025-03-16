Ülkemizde araç muayene istasyonlarında verilen hizmetler sürekli tartışma konusu...
Kimisi objektif olarak muayene raporu verilmediğini düşünürken kimileri ise muayene ücretlerinin pahalılığından şikayetçi.
KAMERALARA YANSIDI
Bu kez İstanbul'da ilginç bir olay kameralara yansıdı.
Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
MUAYENEDEN GEÇEMEDİ, ATEŞE VERDİ
Otomobilini muayene işlemleri için istasyona getiren 52 yaşındaki Yavuz K., aracı muayeneden geçemeyince sinirlenerek otomobiline benzin döküp ateşe verdi.
DUMANLAR YÜKSELDİ
Kısa sürede alev alan otomobilden yoğun bir duman yükseldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Otomobilin alev aldığını görenler müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
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