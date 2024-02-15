İstanbul'da muhasebecim ödeyecek diyerek kuaförü 15 bin TL dolandırdı Kadın kuaförüne gelerek tüm bakımlarını yaptıran kadın, işletme sahibinden hesap numarasını alıp muhasebesinin ödeyeceğini söyleyerek kayıplara karıştı. Dükkan sahibi dolandırıldığını anlayınca emniyete giderek şikayette bulundu.

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İHA

İstanbul'da dolandırıcının hedefi kadın kuaförü oldu.

Beyoğlu'nda bulunan bir kuaföre gelen kadın, tüm saç, cilt, vücut bakımlarını yaptırmak istediğini söyledi.

Muhasebecisinin ödeyeceğini söyledi

Tüm bakımlarını yaptıran kadın, toplam 15 bin TL tutan işlemlerin ücretini muhasebecisinin ödeyeceğini söyledi.

Dükkan sahibinin hesap numarasını alarak dükkandan çıkan kadın hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

Dükkan sahibi şikayette bulundu

Kadına bir daha ulaşamayan dükkan sahibi emniyete giderek şikayette bulundu.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda dolandırıcı kadının daha önce de aynı mahallede bulunan bir büfeye giderek aynı yöntemle 3 bin 500 liralık ürün aldığı öğrenildi.

O anlar kameralara yansıdı

Her dükkana farklı isimler söyleyerek dolandırıcılık yapan kadının kuaförden ayrıldığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Kendisine hakkımı helal etmiyorum"

Yaşananları anlatan Sedat Karahan, “Ben Beyoğlu’nda bayan kuaförlüğü yapıyorum. İsminin Eda olduğunu söyleyen bir kadın gelerek, saç, cilt ve vücut bakımlarını yaptırdı. Sonrasında ek kaynak saç istediğini söyledi ve birçok işlem yaptık. Bizden parayı göndermek için hesap numarası istedi ve kaçtı. Aynı şekilde aşağıda bulunan büfeye de aynı yöntemi uygulamış. Onları 3 bin 500 lira, bizi ise 15 bin lira dolandırdı. Ben kendisine hakkımı helal etmiyorum.” dedi.

İş yeri sahibi olayla ilgili emniyete giderek şikayetçi oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)