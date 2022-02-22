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    İstanbul'da, müsilaj yeniden görüldü

    Müsilaj, İstanbul’a geri döndü. Maltepe sahili açıklarında oluşan müsilaj tabakası, havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 10:22
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    İstanbul'da, müsilaj yeniden görüldü

    Marmara Denizi’ni geçen yıl etkisi altına alan ve denizdeki canlı yaşamını olumsuz etkileyen musilaj, Çanakkale Boğazı'ndan sonra İstanbul’da kendini yeniden gösterdi.

    Balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj, İstanbul Maltepe açıklarında görüntülendi.

    Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasının, deniz yüzeyini kapladığı görüldü.

    DENİZ ALTINDA MÜSLAJ YOĞUNLUĞUNA RASTLANMANDI

    Maltepe'de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı.

    Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, geçtiğimiz yıl mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı.

    İstanbul'da, müsilaj yeniden görüldü ViDEO

    İstanbul da, müsilaj yeniden görüldü #1

    İstanbul da, müsilaj yeniden görüldü #2

    İstanbul da, müsilaj yeniden görüldü #3

    İstanbul da, müsilaj yeniden görüldü #4

    İstanbul da, müsilaj yeniden görüldü #5


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