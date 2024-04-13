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İstanbul'da müşteri gibi incelediği cep telefonunu çaldı

İstanbul'da müşteri gibi incelediği cep telefonunu çaldı Fatih’te bir telefoncuya giden şüpheli, müşteri gibi incelediği cep telefonunu çaldı. Şüphelinin telefonu çalarak dükkandan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.