Aksaray’da sivil ekipler tarafından yapılan denetimlerde, müşteri seçtiği tespit edilen Ali Esendemir’in aracı bağlandı. Esendemir, “Trafiğe girersek para kazanamıyoruz" dedi.

İstanbul’da yolcu seçme, taksimetre açmama, kısa mesafe gitmeme ve kurallara uymama gibi nedenler ile vatandaşları mağdur eden ticari taksilere yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Aksaray’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından çalışmalar yapıldı.

Sivil trafik polisleri, tespit ettikleri kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uyguladı.

MÜŞTERİ SEÇEN SÜRCÜNÜN ARACI OTOPARKA ÇEKİLDİ

Sivil halde taksiye binen polis ekipleri, yolcu seçtiği tespit edilen sürücüyü denetim noktasında durdurdu.

Sürücünün aracı geçici süre ile bağlanarak otoparka çekildi.

Öte yandan iki sürücüye ise emniyet kemeri takmamaktan 144 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da müşteri seçen taksici: Trafiğe girersek para kazanamıyoruz VİDEO



“ANCAK TAKSİCİYE YÜKLENİYORSUNUZ”

Yolcu seçtiği tespit edilerek aracı bağlanan Ali Esendemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Durum belli; trafik. Almıyorsun, almadığın için cezai işlem uygulanıyor. Pazarlık yapmadım. Trafiğin yoğunluğunu çekiyor musunuz? Ancak taksiciye yükleniyorsunuz. Trafiği çözsünler. El kaldıranı alsın, gitsinler. Araç bağlandığı zaman araç sahibini bağlıyor mu? Bağlamıyor.





“PATRONA MAZOTA ÇALIŞIYORUZ”

Direkt şoför sorumlu oluyor. 100-150 lira yevmiye ile çalışan adam bunun altından nasıl kalkacak? Trafiksiz yönleri tercih ediyoruz. Trafiğe girdiğimiz zaman para kazanamıyoruz. Yevmiye alamıyoruz. Patrona, mazota çalışıyoruz."

“ONLAR YÜZÜNDEN BİZ DE KARALANIYORUZ”

Denetimde durdurulan taksi sürücüsü Sinan Çelik, "Bu tarz denetimler gerekiyor. Bizim için de iyi. Herhangi bir eksiğimiz yok. Bu tip işlemlerin yapılıp araçların bağlanması olumlu bir şey. Çünkü işimizi dürüst halde yapmaya çalışıyoruz. Onlar yüzünden biz de karalanıyoruz. En azından onlar ayıklanırsa biz de rahatlamış oluruz." dedi.