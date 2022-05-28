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    İstanbul'da müşteri seçen taksiciyle vatandaş arasında tartışma çıktı

    Bir taksi şoförü, yabancı uyruklu müşteriyi alacağını söyleyerek bir vatandaşı aracına almak istemedi. UKOME’de çalıştığını dile getiren vatandaş, taksicinin aracını bağlatacağını belirtti.
    • 28.05.2022 - 11:00
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    İstanbul'da müşteri seçen taksiciyle vatandaş arasında tartışma çıktı

    İstanbul Güngören'de Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi’nde öğle saatlerinde bir vatandaş yoldan geçen taksiyi durdurarak binmek istedi.

    O sırada yabancı uyruklu 2 kişi de taksiye binmek için el kaldırdı.

    "Yabancıyı görünce beni almıyorsun"

    Taksi sürücüsü yabancı uyruklu müşterileri tercih edince vatandaşla arasında tartışma yaşandı.

    UKOME’de çalıştığını söyleyen vatandaş, “Adamlar orada, ben buradayım. Araban bağlanacak. Yabancıyı görünce beni almıyorsun” dedi.

    O anlar kaydedildi

    Bunun üzerine taksi sürücüsü, kendisine tepki gösteren vatandaşı aracına almak için ısrar etti.

    İHA'ya göre tartışma üzerine taksiye binmeyen vatandaş yürüyerek uzaklaştı. O anlar bir genç tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

    İstanbul da müşteri seçen taksiciyle vatandaş arasında tartışma çıktı #1

    İstanbul da müşteri seçen taksiciyle vatandaş arasında tartışma çıktı #2

    İstanbul da müşteri seçen taksiciyle vatandaş arasında tartışma çıktı #3


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