Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
631.898
-2.65%
BTXN Coin
32.94
7.29%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    İstanbul'da müteahhid bitişik nizam yapıda duvar örmedi

    Bahçelievler’de kentsel dönüşümden yıkım çalışmaları yapılan bir binanın bitişik nizam duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Bina sakinleri mağdur olduklarını söyledi
    • İHA
    • 09.04.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 17:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da müteahhid bitişik nizam yapıda duvar örmedi

    İstanbul'da birçok ilçede yapılan kentsel dönüşüm yıkılmları bir müteahhidin oyununu gün yüzüne çıkardı.

    Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak’ta özel bir yapı şirketi, yan yana olan binalardan birini kentsel dönüşüme girdiğini belirterek, yıkmaya başladı.

    İki bina tek duvar

    Yıkım yapılan binanın yanındaki diğer binayla arasında tek duvar örüldüğü görüldü.

    İki gündür yıkım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen bina sakinleri mağdur olduklarını belirtti.

    İstanbul'da müteahhid bitişik nizam yapıda duvar örmedi VİDEO


    "Mağduruz..."

    Duvarı yıkılan binada kiracı olarak yaşayan Aysel Sevinç, “Kentsel dönüşüme dönüldüğü için yıkıyorlar. Ama binaların hepsi tek duvar olduğu için yıkılan bina dolayısıyla bizim de duvarlarımız yıkıldı. Konuyla alakalı kimse gelip bilgilendirmedi. Bize söylemediler ben hatta arkadaştan duydum yıkılacağını. Yan taraf da yıkıldığı için oradaki görüntüyü gördük, aynı şekilde bizim de oldu. Mağduruz. Dün sabahın 08.00’inden beri dışarıdayız. Akşam eve geliyoruz 19.00’da işi bırakıyorlar. Şu an açık hala bu akşam da bitmez diyorlar” açıklamasında bulundu.

    İstanbul da müteahhid bitişik nizam yapıda duvar örmedi #1

    İstanbul da müteahhid bitişik nizam yapıda duvar örmedi #2

    İstanbul da müteahhid bitişik nizam yapıda duvar örmedi #3

    İstanbul da müteahhid bitişik nizam yapıda duvar örmedi #4müteahhid


    İlginizi Çekebilir

    Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı
    3. Sayfa

    Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Kerkük'te kum fırtınası: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
    Dünya

    Kerkük'te kum fırtınası: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

    Görüş Bildir