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    İstanbul'da müzik öğretmeninin katili 18 yıl sonra cinayeti itiraf etti

    Fatih'te 18 yıl önce öldürülen müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'in katil zanlısı vicdan azabı çektiğini söyleyerek teslim oldu. Katil zanlısı kocanın ise 2019 yılında öldüğü ortaya çıktı.
    • 01.10.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 14:55
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    İstanbul'da müzik öğretmeninin katili 18 yıl sonra cinayeti itiraf etti

    İstanbul Fatih'te 05 Mayıs 2004 tarihinde saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik isimli kadın silahla vurularak öldürülmüştü.

    Yapılan çalışmalarda talihsiz kadının eşi Şerafettin Çelik'in olaydan 1 gün önce işi dolayısıyla Ankara'ya gittiği, olay günü ise evde sadece Arzu Nihal Çelik ile kızının olduğu öğrenildi.

    18 yıl sonra itiraf etti

    Araştırmalarını derinleştiren ekipler, kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaştıklarını tespit etti.

    16 suç kaydı olan Erkan C. (52) Samsun'da polis ekiplerine giderek Arzu Nihal Çelik'i öldürdüğünü itiraf etti.

    Katil zanlısı Erkan C., cinayeti Arzu Nihal Çelik'in eşi Şerafettin Çelik'in azmettirdiği iddia etti.

    İstanbul'da müzik öğretmeninin katili 18 yıl sonra cinayeti itiraf etti VİDEO


    Azmettirdiği iddia edilen şahıs 2019'da hayatını kaybetti

    Yapılan incelemede Şerafettin Çelik'in 2019 yılında vefat ettiği tespit edildi.

    İHA'nın haberine göre gözaltına alınan şüpheli Erkan C. polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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