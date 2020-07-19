İstanbul'da narkotik operasyona şehit polisin adı verildi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda İran uyruklu iki şüpheli yakalanırken, operasyona görevi sırasında şehit edilen polis memuru Erkan Gökteke'nin adı verildi.

İstanbul Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmaların ardından bu akşam saatlerinde Beylikdüzü’nde operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONA ŞEHİT POLİSİN ADI VERİLDİ

Şok operasyona, uyuşturucu ile mücadele kapsamında dün silah arkadaşıyla birlikte olaya giden ve o sırada uyuşturucu çetelerinin silahlı saldırısına hedef olarak şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke’nin adı verildi.

YAKLAŞIK 90 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adresteki aramalarda kristal halde bulunan satışa hazır daralı ağırlığı 89 kilo 400 gram gelen 60 paket metamfetamin türü uyuşturucu, yapım aşamasında olan ve toplam ağırlığı 3 kilo 120 gram gelen metamfetamin hammaddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan toplam ağırlığı 180 gram gelen kimyasal sıvı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

İRAN UYRUKLU 2 KİŞİ YAKALANDI

Baskında gözaltına alınan İran asıllı 2 uyuşturucu taciri, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.