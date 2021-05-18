İstanbul’da odun atıp bıraktıkları tandırda yangın çıktı

Ekmek pişirmek için tandıra odun atan çift, ateşi yaktıktan sonra eve çıktı. Tandırın alev alması ile başlayan yangın, komşuların fark etmesi ile kısa sürede söndürüldü.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Firüzköy Mahallesi Firüzköy Sokak’ta Cengiz Aycan ve eşi, tandırda ekmek pişirmek için hazırlık yaptı.

Hazırlık aşamasında ateşi yakıp odun atan çift, tandırı bırakıp evlerine çıktı. Bir süre sonra, komşuların bağırma seslerinin duyulması üzerine cama çıkan Cengiz Aycan, yangın çıktığını fark etti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevleri görüp aşağı indikten sonra, eline geçirdiği hortum ile yangına müdahale etmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

“KIVILCIM İLE OLMUŞ”

Olaya anına ilişkin açıklama yapan Cengiz Aycan, şu ifadeleri kullandı:

“Sabah ekmek pişirmek için eşim geldi tandırı yaktı. Aradan iki dakika geçmeden komşular bağırdı. Ben ondan sonra indim; hortumlarla, kendi imkanlarımızla söndürmeye başladık. Fazla büyümeden söndürdük. Sürekli zaten tandır yaktığımız yerdir. Ekmek pişiriyoruz burada. Şimdiye kadar böyle bir şey hiç olmamıştı. Artık nasıl olduysa, içerden fazla odun atmış, kıvılcımla olmuş. Komşular öyle söyledi. Komşular fark etti, ondan sonra ben cama çıktım. Alev bayağı bir büyümüş yani.”